Мир 10 ноября 2022, 11:57 Первую гиперзвуковую баллистическую ракету разработали в Иране Командующий ВКС КСИР Хаджизаде заявил о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты Википедия

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В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. По его словам, она способна пройти через все системы противоракетной обороны, сообщило агентство Fars.

Хаджизаде пояснил, что иранскую гиперзвуковую баллистическую ракету создали для противодействия противовоздушной обороне.

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«Ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком в развитии такого оружия», — добавил он.

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По мнению военного, в ближайшее десятилетие навряд ли смогут появиться технологии, способные противостоять этой разработке. Других подробностей Хаджизаде не привел.

В сентябре в Иране представили новую баллистическую ракету «Резван». Дальность ее полета составляет 1400 километров, а скорость может в восемь раз превышать скорость звука. Эту ракету можно запускать с мобильных и стационарных платформ, уточняло агентство IRNA.