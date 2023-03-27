Мир 27 марта 2023, 12:06 Первую часть судебной реформы одобрили на фоне протестов в Израиле Arutz Sheva: в Израиле предварительно одобрили первую часть судебной реформы YouTube

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Парламентский комитет кнессета (парламента) Израиля одобрил к финальным чтениям законопроект, который лишает верховный суд полномочий проводить пересмотр назначений министров, сообщило издание Arutz Sheva.

«„Закон Дери — 2“ был принят специальной комиссией кнессета вечером, 26 марта, и одобрен ко второму и третьему чтениям», — уточнили в сообщении.

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Судебная реформа вызвала массовые протесты в стране, которые не утихают.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов пожелал Израилю урегулировать ситуацию политически. Он особо подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела этой страны.

Поводом для массовых беспорядков в ночь на воскресенье, 26 марта, стала отставка министра обороны Йоава Галанта.