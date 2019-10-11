Первую банковскую карту из чистого золота выпустят в Британии

По данным ИА Nation News, на карте, изготовленной из золота на 18 карат, выгравируют имя и подпись владельца. «Ценителям роскоши» придется выложить за нее 18,75 тысячи фунтов стерлингов (около 23 тысяч долларов).

Исполнительный директор Королевского монетного двора Великобритании Энн Джессоп рассказал, что разработкой карты займется компания Accomplish Financial совместно с MasterCard. Отмечается, что с владельцев карт не будет взиматься комиссия за обмен валюты и операции по текущему счету.