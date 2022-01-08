Первопричину всех проблем с газом назвали на Украине

Проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за «Северного потока — 2», были порождены ею самой. Так считает киевский экономист Юрий Атаманюк. Свою позицию он выразил в эфире телеканала «Наш».

«Проблема с „Северным потоком — 2“ — эта проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году („Ямал-Европа“ — прим. ред.), когда Россия и Германия предложили (Киеву — прим. ред.) создать газотранспортный консорциум», — привело РИА «Новости» слова киевского экономиста.

Тогда, как заметил Атаманюк, было предложено создать консорциум, который объединял бы поставщика, транзитера и основного потребителя газа в Европе. В таком случае, по его мнению, Украина бы имела полностью заполненный газопровод.

«Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны <…>. И нужно было воровать деньги из „Нафтогаза“, это всегда был бизнес президентов», — заявил Атаманюк.

Другие стороны процесса, по мнению экономиста, увидели, что Украина является ненадежным партнером. Это, по словам Атаманюка, и послужило причиной строительства транзитных «потоков».

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ на фоне дефицита. Такие действия допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, самый трудный период на Украине может начаться в феврале или марте. К этому времени должен закончиться газ в хранилищах.