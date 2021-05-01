Первомайские демонстрации во Франции разгоняли со слезоточивым газом

Более 20 участников первомайской демонстрации задержали во время шествия в честь Дня международной солидарности трудящихся во Франции. Полиция начала применять слезоточивый газ.

Некоторые демонстранты начали кидать в правоохранителей петарды, бутылки и шарики с краской, сообщил телеканал RT.

По всей стране в демонстрациях принимали участие около 100 тысяч человек. В столице порядок должны были обеспечивать более пяти тысяч полицейских и жандармов.

В Лионе беспорядки устроили около 200 человек. Они разбили несколько витрин магазинов. По данным региональной префектуры, были задержаны пять человек. В префектуре Парижа заявили о 17 задержанных.

По данным местных СМИ, шествия прошли также в Марселе, Рене, Нанте и Тулузе. Там столкновений с полицией не произошло.

Как уточнило РИА «Новости», в акциях принимали участие участники движения «желтые жилеты». До пандемии они выходили на улицы каждую субботу начиная с ноября 2018 года. Каждый раз они выдвигали разные требования к властям — от заморозки налога на топливо до цены на бензин. Акции неоднократно выливались в столкновения с полицейскими и заканчивались задержаниями.