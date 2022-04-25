Первомайск и Золотое-5 снова оказались под огнем стороны ВСУ

ВСУ за минувшие сутки открыли огонь по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, украинские военные использовали артиллерийские орудия калибром 122 и 120 миллиметров. В общей сложности они выпустили 14 снарядов и мин.

Ранее стало известно об отступлении украинских националистов из Попасной. Огневые точки вооруженные формирования обустраивали прямо во дворах жилых домов. Сейчас они бросают свои укрепления.

На позициях ВСУ часто находят вооружение и боевую документацию. К примеру, в Харьковской области российские военные изъяли большой пакет документов, некоторые из которых подтверждают, что Украина готовила нападение на Донбасс.