Первого заболевшего ковидом зафиксировали в тихоокеанском государстве Ниуэ

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали власти островного тихоокеанского государства Ниуэ. Заразившийся приехал из Новой Зеландии 7 марта, сообщила радиостанция Radio New Zealand, ссылаясь на премьер-министра страны Далтона Тагелаги.

Пациента поместили в изолятор, он остается под наблюдением врачей.

«Перед поездкой он был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19», — рассказал Тагелаги.

Результаты тестов остальных пассажиров отрицательные. Однако люди, предположительно контактировавшие с зараженным, также «помещены в изоляцию и будут находиться под пристальным наблюдением».

В течение всего времени пандемии Ниуэ считалось государством, полностью свободным от коронавируса. На острове почти все жители были вакцинированы от ковида. Правда, население Ниуэ — менее 2 тысяч человек.

В России заболеваемость ковидом идет на спад. Накануне она впервые приблизилась к показателям 20-х чисел января.