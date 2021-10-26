Первого президента за всю историю страны избрали жители Барбадоса

В Барбадосе на президентский пост избрали адвоката Сандру Прунеллу Мейсон. Решение единогласно приняли две палаты парламента. Об этом сообщил «Би-Би-Си».

Мейсон, ранее занимавшая должность генера-губернатора, станет первым президентом в истории страны, а также единственным в истории первым президентом-женщиной, написала «Газета.ru».

Инаугурация должна состояться 30 ноября. В этот же день Барбадос официально станет республикой.

С 1966 года до 2021 года страна была монархией, а ее правителем считалась королева Великобритании Елизавета II. Недавно правительство объявило, что государство готово перейти к республиканской форме правления. Президент страны будет избираться сроком на четыре года с возможностью однократного переизбрания.