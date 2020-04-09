Первого погибшего от коронавируса обнаружили на Мальте

По информации «Русской планеты», министр здравоохранения Крис Феарне уточнил, что жертвой инфекции стала пожилая женщина. На момент смерти ей было 92 года. Медики диагностировали также проблемы с сердцем, почками и диабет.

Жительница Мальты ушла из жизни в больнице через день после того, как заражение коронавирусом подтвердилось. Ее госпитализировали из дома престарелых.