Первого пациента со штаммом «дельта» выявили в Словакии. Он вернулся из России

Лаборатория Словакии выявила первого зараженного штаммом коронавируса «дельта». Образец выявили у человека, который приехал из России. Глава Минздрава Владимир Ленгварский уточнил, что пациент заразился в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщило издание Tsar.

Глава гигиенического управления Ян Микас уточнил, что в данный момент зараженный пациент находится в самоизоляции.

«Он ни с кем не контактировал, не был госпитализирован и соблюдает все противоэпидемические меры», — подчеркнул он. Эксперты отметили, что это первый случай появления подобного штамма в Словакии.

По данным Министерства здравоохранения Словакии, за последние сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 230 человек. Ни одного смертельного случая не зафиксировано. Первую дозу прививки от коронавируса получили 1,9 миллиона человек. Полностью прошли вакцинацию 1,4 миллиона жителей.

Индийский штамм коронавируса, или «дельта», поражает легкие за три дня. Об этом заявила биолог Анча Баранова. Она пояснила, что клетки легких перестают производить смесь для газообмена, что приводит пациента в реанимацию. Об этом сообщила «Газета.ru».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что новый штамм возбудителя не разрушает клетки, а переходит из одной в другую, оставляя свою ДНК. Таким образом он становится устойчивым к иммунным антителам. При этом ученый отметил, что вакцина «Спутник V» поможет организму справиться со всеми известными сегодня штаммами коронавируса.