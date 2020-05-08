Первого кота с коронавирусом нашли в Испании

Как вирус попал в организм домашнего питомца, доподлинно неизвестно. Возможно, четырехлетний кот по кличке Негрито заразился от хозяев. В семье несколько родственников болели COVID-19.

Кот начал задыхаться, поэтому хозяева отвезли его к ветеринарам. Медики обнаружили повышенную температуру и проблемы с сердцем. Врач усыпил Негрито и передал его на исследование.

Эксперты осмотрели тело четырехногого и нашли следы СОVID-19 в носовой полости и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. Кроме того, ветеринары обнаружили у домашнего питомца врожденный порок сердца. Однако все поражения внутренних органов не связаны с заражением SARS-CoV-2.

Это уже не первый кот, у которого выявили коронавирус. В начале мая во Франции инфекцию подхватила кошка. А в первых числах апреля подобный случай зафиксировали в Гонконге. Считается, что кошки — самые уязвимые к последствиям заражения коронавирусом животные среди домашних питомцев.