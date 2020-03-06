Первого человека с коронавирусом нашли в Ватикане
Итальянско-британский директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни заявил, что в Ватикане зафиксировали первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
В настоящее время пострадавший остается анонимным.
Когда поступила новость о первом случае заражения, работу в Ватикане временно остановили. Специалисты провели санитарную обработку помещений.
Ранее первого человека с коронавирусом нашли в южноазиатском Королевстве Бутан.