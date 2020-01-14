Первое заседание глав регионов РФ и провинций Ирана может пройти весной 2020 года
Посол Ирана в РФ, Казем Джалали, на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым предложил провести заседание губернаторов двух стран весной этого года, пишет «Парламентская газета».
Посол считает, что странам необходимо сотрудничество между регионами, чтобы реализовать потенциал своих отношений.
Джалали предложил и место для встречи — Дагестан. Эту республику представляет в Совете Федерации вице-спикер, с которым встречался посол.