    25 февраля 2020, 22:59

    Первое заражение коронавирусом выявили в Каталонии

    Ирина Нагайникова

    В испанском автономном сообществе Каталония зафиксировали первое заражение коронавирусом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание El Periodico.

    Заразившаяся женщина недавно вернулась в Барселону из северной Италии. Сейчас ее госпитализировали.

    На данный момент в Испании зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом. Двое из них уже вылечились.

    Ранее на карантин в Испании поместили более тысячи туристов на острове Тенерифе в отеле, где коронавирус обнаружили у путешественника из Италии.