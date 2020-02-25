Первое заражение коронавирусом выявили в Каталонии
В испанском автономном сообществе Каталония зафиксировали первое заражение коронавирусом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание El Periodico.
Заразившаяся женщина недавно вернулась в Барселону из северной Италии. Сейчас ее госпитализировали.
На данный момент в Испании зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом. Двое из них уже вылечились.
Ранее на карантин в Испании поместили более тысячи туристов на острове Тенерифе в отеле, где коронавирус обнаружили у путешественника из Италии.