Мир 14 апреля 2023, 17:52 «Первое место по безумству». Китайцы осудили Моравецкого за слова о нападении КНР на Тайвань Китайцы раскритиковали премьера Польши Моравецкого за слова о нападении КНР на Тайвань РИА «Новости»

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Читатели китайского издания «Гуанча» отреагировали на высказывание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. В комментариях они раскритиковали Польшу и самого политика.

Моравецкий заявил, что Китай нападет на Тайвань, если Украина проиграет в конфликте с Россией. Аудитория издания отметила, что Польша «вконец обезумела» и «напрашивается на уничтожение».

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«Польша заняла первое место по безумству», — высказался один из читателей.

Другой заявил, что Моравецкий выжил из ума. По его мнению, европейская страна уже давно перешла все границы дозволенного в преклонении перед американцами.

Также читатели напомнили полякам об ошибках. Они подчеркнули, что власти страны не выучили урок, который им преподнесла история.

«Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед. Кто вселил в них такую уверенность?» — удивленно спросили в комментариях.

Китайское посольство в Варшаве выразило протест из-за заявления Моравецкого. Дипломаты назвали Тайвань внутренним вопросом Китая и призвали не сравнивать с ситуацией на Украине. Власти КНР подчеркнули, что мирные переговоры — единственный путь решения украинского кризиса.