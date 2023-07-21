Мир 21 июля 2023, 18:23 Первое ядерное испытание в США привело к обильным радиоактивным осадкам Первое ядерное испытание в США вызвало больше радиоактивных осадков, чем ожидали ученые Википедия

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Первая операция по испытанию атомной бомбы в США вызвало гораздо больше радиоактивных осадков, чем ученые предполагали изначально. Об этом говорится в материале, который на официальном сайте опубликовала группа исследователей из Колорадского университета и Принстонского университета.

Первые атомные испытания прошли 16 июля 1945 года в Нью-Мексико. Согласно отчету, после них произошли «безудержные выбросы в окружающую среду».

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«По нашим данным, уровень осаждения радионуклидов в Нью-Мексико и других штатах оказался гораздо более высокого уровня, чем предполагалась изначально. Этот анализ должен заложить базу для переоценки уровня загрязнения и его влияния на население данных территорий», — отметили ученые.

Радиоактивные частицы, указали в документе, попали на территорию как минимум 46 штатов страны в течение 10 дней. Наиболее пострадал Нью-Мексико, выпадение вредных осадков зафиксировали в Юте, Неваде, Колорадо, Вайоминге, Аризоне и Айдахо.