Первое издание главного труда Дарвина продадут на аукционе

Первое издание научного труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем их естественного отбора» продадут на аукционе Christie’s 15 декабря. Об этом написали «Известия».

«Первое издание „Происхождения“ является одной из самых желанных книг для коллекционеров. Они охотятся за такими экземплярами в отличном состоянии или за экземплярами, которые особенно тесно связаны с самим Дарвином, например презентационными экземплярами», — рассказал старший специалист аукциона из отдела «Ценные книги и рукописи» Джулиан Уилсон.

«Происхождение видов» — первое изложение теории эволюции. Труд был впервые опубликован в ноябре 1859 года в издательстве Джона Мюррея (Лондон). Лот оценили в 150-200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 15-20 миллионов рублей), однако представители аукциона считают, что многие коллекционеры будут готовы отдать за него больше.

Кроме того, на том же аукционе продадут микроскоп Чарльза Дарвина, который ранее передавался по наследству потомками ученого.