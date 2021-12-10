Первое издание Гарри Поттера продали за рекордную сумму

На аукционе в Техасе было продано первое издание о волшебнике Гарри Поттере за рекордную сумму денег. Покупатель отдал за книгу 471 тысячу долларов, установив новый рекорд. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Редкое первое издание романа Джоан Роулинг „Гарри Поттер и философский камень“ продано в четверг на аукционе Heritage Auctions за 471 тысячу долларов — это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике», — говорится в пресс-релизе аукционного дома.

Стартовая цена на роман Джоан Роулинг начиналась от 75 тысяч долларов. Кто стал покупателем первой книги «Гарри Поттер и философский камень» — не сообщается.

«Гарри Поттер и философский камень» — первое издание в твердом переплете, которое было напечатано тиражом лишь 500 экземпляров. Впервые его опубликовали в 1997 году в Великобритании. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм о волшебнике вышел в прокат в 2001 году.