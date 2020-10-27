Первое гнездо азиатских «шершней-убийц» нашли и уничтожили в США. Кадры

Азиатских гигантских шершней, которых предположительно завезли через океан в Северную Америку на товарном контейнеровозе, заметили вблизи города Блейн еще в конце прошлого года. Уже к маю 2020-го «нашествие шершней-убийц» в США стали обсуждать как в СМИ, так и в соцсетях.

Перед операцией по обезвреживанию гнезда Департамент сельского хозяйства (WSDA) штата несколько месяцев пытался вычислить его местоположение. Для этого ученые прикрепляли к шершням, пойманным в специальные ловушки, радиотрекеры и выпускали. Так в окрестностях Блейна обнаружили улей размером с баскетбольный мяч. Там жили от 100 до 200 насекомых, отметили ученые.

«Представьте себе объяснение этого в 2019 году: о да, эти костюмы не для сотрясающего пандемию мира, они для шершней-убийц»

В WSDA заявили, что операция прошла успешно. Однако власти штата получили разрешение на то, чтобы спилить дерево, где были шершни. После этого ученые изучат ствол. Они будут искать новорожденных насекомых и попытаются понять, не покинули ли улей «королевы».

«Это только у меня, или же скафандры, используемые в штате Вашингтон для уничтожения гнезда шершней-убийц, выглядят как космонавты среди нас?»

Длина жала азиатских гигантских шершней достигает шести миллиметров, что в четыре раза длиннее жала обычной пчелы. Кроме того, они могут выпускать яд. Для того, чтобы защититься от «шершней-убийц» американские энтомологи надели специальные толстые защитные костюмы, головные уборы и перчатки. Насекомых собирали в специальные колбы.