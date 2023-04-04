Эксклюзив 04 апреля 2023, 01:07 «Первоапрельская шутка». Журналист Подоляка не поверил в обвинения ВСУ Журналист Юрий Подоляка не поверил в заочные обвинения от СБУ telegram

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Журналист Юрий Подоляка прокомментировал заочное предъявление обвинений Службой безопасности Украины. Изначально блогер подумал что это первоапрельская шутка, однако позже получил повестку явиться на допрос в винницкое отделение СБУ. Об этом он рассказал «360».

«Я, честно говоря, накануне 1 апреля думал, что это какая-то первоапрельская шутка, поэтому не придал значение. Вот сегодня прочитав эту новость понял, что это была не шутка», — сказал Подоляка.

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По словам журналиста, он получил одновременно и «повестку», и «постановление», и «подозрение», а согласно прописанным там правилам, он может не приходить в суд по уважительной причине.

«И знаете в этой повестке есть несколько пунктов, согласно которым я вообще могу не приходить по уважительной причине. Ну конкретно там значится, что если боевые действия идут, то это является уважительной причиной», — сказал Подоляка.

Он заявил, что с большим желанием хотел бы посетить кабинет винницкого отдела СБУ, однако не может это сделать физически. Журналист добавил, что уже 8,5 лет не живет по прописке.

«Как только линия фронта переместится западнее Винницы, я постараюсь сразу же посетить помещение винницкого СБУ и ответить на все вопросы», — подчеркнул Подоляка.

Он также напомнил ситуацию, когда министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу вызывали в Мариуполь. Однако после того как он явился, все следователи СБУ исчезли. Подоляка выразил надежду, что он не попадет в подобную ситуацию.

«Я приду, ну если она (следователь СБУ Людмила Стратийчук — прим. ред.) конечно не сбежит, как вот было с Шойгу, когда он туда пришел, а они куда-то разбежались», — отметил блогер

Ранее Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, находясь в России журналист распространял ложную информацию о том, что происходит в зоне спецоперации.