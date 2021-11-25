Первая женщина премьер-министр Швеции ушла в отставку в первый день работы

Занявшая пост главы правительства Швеции, лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон подала в отставку в первый день работы. Как сообщило издание Aftonbladet, она стала первой женщиной, которая получила пост премьер-министра Швеции.

Причиной такого решения Андерссон стал демарш депутатов из Партии зеленых, которые объявили, что не намерены больше состоять в правительственной коалиции.

Главу правительства в Швеции выбирают депутаты парламента, делегируя ему право собирать кабинет министров. Так как ни у одной фракции нет большинства, то они объединяются в коалиции.

Социал-демократы, который выдвинули Магдалену Андерссон занимают только 100 из 349 мест в Риксдаге. У Партии зеленых только 16 депутатов. Но именно этим двум партиям удалось договориться и сформировать правительство. Но сегодня «зеленые» демонстративно вышли из соглашения после того, как депутаты не поддержали предлагаемый кабмином проект бюджета.

«Это очень некрасивый и грязный поступок. Партия, которая утром голосовала за меня на пост премьер-министра, который сформировал правительство с членами этой партии, теперь передумала», — заявила Андерссон.

Она подала прошение об отставке на имя спикера Риксдага Андреаса Норлена, который его одобрил. При этом экс-премьер отметила, что готова стать главой правительства, но только если там будут только социал-демократы.