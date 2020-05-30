Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась. Видео
Об этом сообщила компания-производитель SpaceX в Twitter, опубликовав соответствующий момент видеозаписи трансляции пуска каробля.
Ступень, которая стартовала на орбиту с новым американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, приземлилась через девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You.
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС в 22:22 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Трансляция запуска ведет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Я вздохнул с облегчением, но праздновать не буду, пока Боб и Даг не вернутся домой в безопасности», — сказал глава NASA Джим Брайденстайн в ходе трансляции.
Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.
Компания SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.