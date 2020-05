Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась. Видео

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную автоматическую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Об этом сообщила компания-производитель SpaceX в Twitter, опубликовав соответствующий момент видеозаписи трансляции пуска каробля.

Ступень, которая стартовала на орбиту с новым американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, приземлилась через девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You.

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС в 22:22 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция запуска ведет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Я вздохнул с облегчением, но праздновать не буду, пока Боб и Даг не вернутся домой в безопасности», — сказал глава NASA Джим Брайденстайн в ходе трансляции.

Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

Компания SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.