Первая страна в Европе отказалась от вакцинации AstraZeneca

Дания отказалась от использования вакцины от компании AstraZeneca. Это первая европейская страна, которая исключила из программы вакцинации британо-шведский препарат.

С 11 марта датское управление здравоохранением, после выявления серьезных побочных эффектов после инъекции препаратом, решило использовать на территории страны вакцины от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Также решено пока не применять только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом заявил глава управления Серен Брустрем на пресс-конференции.

«Основываясь на научных выводах, мы считаем, что существует реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить вакцину из нашей программы вакцинации», — заявил он.

Представитель управления Танья Эриксен отметила, что Дания стала первой страной, которая отказалась от вакцины. При этом она согласна с Европейским агентством лекарственных средств (EMA), что эффективность препарата может перевешивать риски, однако сейчас Дания, по словам Эриксен, взяла ситуацию с коронавирусом под контроль и количества других вакцин хватает для того, чтобы привить население.

Решение о применении вакцины от Johnson & Johnson примут после следующего уведомления от EMA и Агентства по лекарственным препаратам США.

Некоторая часть европейских стран 11 марта приостановила использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Но потом многие государства возобновили прививки британо-шведским препаратом.

Компания Johnson & Johnson ранее заявила о выявленных побочных эффектах после вакцинации ее препаратом.