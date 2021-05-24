Первая страна ЕС заявила о достижении коллективного иммунитета к COVID-19

У населения Мальты сформировался коллективный иммунитет от коронавируса. Полную иммунизацию прошли 42% населения островного государства.

Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн назвал вакцину оружием против вируса. Его слова привело издание Times of Malta.

«Сегодня мы достигли коллективного иммунитета», — заявил Ферн.

По его словам, к вечеру 24 мая хотя бы одну дозу прививки получат 70% населения страны. Прошедшим полную иммунизацию с июня будет необязательно носить маски на улице. Власти планируют и дальше смягчать ограничения с условием, что число заболеваний останется низким.

В ближайшие дни на Мальте намерены ввести сертификаты вакцинации. Они станут отправной точкой для возобновления культурных и развлекательных мероприятий.

Страна, подчеркнул Ферн, «начала путь к нормальной жизни».

На Мальте вакцинируют граждан от 16 лет включительно. Прививки им делают препаратами Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Общее население островного государства составляет более 514 тысяч человек. Молодых людей от 16 лет и старше в стране около 433 тысяч.