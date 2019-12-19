Первая российско-индийская ракета прошла испытания. Видео

Испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos прошли в Индии. ВВС Индии опубликовало видео запуска.

Ракету «воздух — земля» выпустили с истребителя Су-30МКИ. После этого она успешно поразила цель, находившуюся у побережья штата Одиша.

Российско-индийское предприятие BrahMos создали в 1998 году. Оно получило название в честь рек Брахмапутра и Москва. Компания занимается производством крылатых ракет, пусковых установок, системы управления ракет. Кроме того, она оборудует хранилища, а также отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет. Об этом написало РИА «Новости».

Ракета BrahMos может развивать скорость, которая в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука. Ракету можно запускать с кораблей, береговых установок, подводных лодок и самолетов. Ранее появилась информация, что гиперзвуковую ракету BrahMos-2 должны создать и испытать к 2024 году.