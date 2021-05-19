Первая Российско-Армянская конференция о биоугрозах началась в Ереване

Первая Российско-Армянская конференция, которая посвящена биологическим угрозам и борьбе с последствиями пандемии коронавируса на Евразийском пространстве, началась в Ереване, написал портал «Ридус».

Открыл мероприятие лидер коалиции «Единое здоровье», организатор мероприятия от армянской стороны Григор Григорян. Также организаторами конференции являются Евразийский дискуссионный клуб и «Ридус». Главный редактор издания Андрей Гулютин обратил внимание, что Соединенные Штаты постоянно обвиняют нашу страну в распространении боевых отравляющих веществ. При этом конкретных доказательств они не представляют.

Вместе с тем довольно долгое время международные эксперты в области медицины, биологии, журналисты, общественники и политики просят открыть информацию о деятельности порядка 400 американских биолабораторий. Предположительно, они действуют под покровительством Пентагона и размещены по всему миру.

«Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара. Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов», — подчеркнул Гулютин.

Он отметил, что важно, если не прекратить работу военных биолабораторий, то потребовать ее прозрачности.