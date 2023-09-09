Мир 09 сентября 2023, 17:39 Первая ракетка мира Алькарас снялся с Кубка Дэвиса, проиграв россиянину на US Open Испанский теннисист Алькарас отказался от участия в Кубке Дэвиса Unsplash

Читать 360tv в

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира Кубка Дэвиса. Он не будет участвовать в первом этапе финального турнира, который состоится в Валенсии с 12 по 17 сентября, сообщил «Чемпионат».

Сборная Испании выступит в группе с Чехией, Сербией и Южной Кореей. Вместо Алькараса за национальную команду сыграет Альберт Рамос-Виньолас.

Реклама

Ранее Карлос Алькарас проиграл 27-летнему российскому теннисисту Даниилу Медведеву в полуфинале US Open в Нью-Йорке и таким образом потерял шанс сыграть в финале. Встреча продлилась три часа 19 минут. Завтра Медведев сразится в решающем матче с сербом Новаком Джоковичем.