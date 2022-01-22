Первая партия военной помощи прибыла на Украину из США

Украинская сторона получила первую партии военной помощи от США. Об этом в своем Twitter сообщило американское посольство в Киеве.

«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью», — говорится в сообщении дипмиссии.

Груз включает в себя около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.

Ранее пресс-секретарь Белого Джен Псаки сообщила, что США передадут Украине российские вертолеты Ми-17, которые изначально предназначались ля Афганистана. Речь шла о пяти воздушных суднах,

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, обвинил Украину, что страна за счет других государств наращивает боевой потенциал вместо выполнения конкретных пунктов Минских договоренностей.