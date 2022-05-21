Первая партия нового газового оборудования из России прибыла в Луганск в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики в Telegram.

«Сегодня произведена разгрузка шести шкафных регуляторных пунктов (ШРП). В ближайшее время планируются очередные поставки оборудования. Всего их будет порядка 80», — говорится в сообщении.

Источник фото: правительство ЛНР в Telegram

Данный тип регулятора обеспечивает бесперебойную и безаварийную подачу газа, а встроенная защита позволяет более эффективно срабатывать при повышении или понижении давления газа. Сборка ШРП позволяет намного уменьшить потери газа, рассказал старший мастер аварийно-диспетчерской службы Луганского участка предприятия Дмитрий Звягинцев.

Все оборудование установят взамен старого, выработавшего свой ресурс. Это поможет повысить надежность, безопасность и безаварийную работу системы газоснабжения в Луганске.

Генеральный директор ГУП «Луганскгаз» Татьяна Богородько поблагодарила Россию за помощь и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.