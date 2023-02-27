Мир 27 февраля 2023, 18:04 Первая партия казахстанского топлива для поставки в ФРГ поступила в систему «Транснефти» «Транснефть» подтвердила начало подачи казахстанского топлива для поставки в Германию РИА «Новости»

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Российская компания «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию. Речь идет о топливе объемом 20 тысяч тонн, сообщил ТАСС.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в комментарии агентству уточнил, что прокачку в направлении «Адамовой заставы» начали в 15:00

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Ранее в национальном операторе Казахстана «Казтрансойл» заявили о том, что направили первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн для поставки в ФРГ.

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«Казтрансойл» в декабре прошлого года подал годовую заявку на транспортировку 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе нефтепроводов «Транснефти». Транзит топлива будет проходить в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России.

Демин отмечал ранее, что «Транснефть» еще в конце января была готова начать транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Договор с Казахстаном заключен, маршрутные поручения подготовлены, подчеркивал он.