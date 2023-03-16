Мир 16 марта 2023, 18:19 Первая партия французских танков прибыла на Украину Le Figaro: Минобороны Франции сообщило о прибытии танков AMX-10 RC на Украину Викимедиа

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Первая партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину из Франции, некоторые машины уже используют на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Себастьян Лекорню, уточнила газета Le Figaro.

Лекорню объяснил долгий период отправки сроками обучения украинских военных, которых готовили к работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс. По словам министра, Франция также рассматривает варианты отправки второй партии техники. При этом точное количество AMX-10 RC, которое поступило в распоряжение ВСУ, не называлось.

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Глава МИД Франции Катрин Колонна в феврале анонсировала отправку на Украину колесных танков AMX-10 RC. Она отметила, что страна предоставила помощь Киеву на два миллиарда евро, также она оказывает содействие тренировочной миссии для украинских военнослужащих.

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также попросила партнеров оказать Украине «массовую и быструю» военную помощь, чтобы она смогла начать контрнаступление. По ее словам, ВСУ больше всего нуждаются в боеприпасах и системах ПВО.