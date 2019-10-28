Первая партия британских танков прибыла в Эстонию
В рамках учений НАТО в Эстонию прибыла тяжелая техника Великобритании. В том числе 18 танков Challenger, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.
«Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы», — отметил глава эстонского Минобороны Юри Луйк.
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Как передала слова Луйка газета «Взгляд», учения нужны для демонстрации «вероятному противнику», что «перемещение осуществлено, что есть средства и умение».
В ближайшие недели Эстония примет 200 единиц техники и 800 солдат Великобритании.