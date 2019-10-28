Первая партия британских танков прибыла в Эстонию

«Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы», — отметил глава эстонского Минобороны Юри Луйк.

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Как передала слова Луйка газета «Взгляд», учения нужны для демонстрации «вероятному противнику», что «перемещение осуществлено, что есть средства и умение».

В ближайшие недели Эстония примет 200 единиц техники и 800 солдат Великобритании.