  • Первая партия британских танков прибыла в Эстонию

    28 октября 2019, 21:15

    Ирина Нагайникова

    В рамках учений НАТО в Эстонию прибыла тяжелая техника Великобритании. В том числе 18 танков Challenger, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

    «Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы», — отметил глава эстонского Минобороны Юри Луйк.

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    Как передала слова Луйка газета «Взгляд», учения нужны для демонстрации «вероятному противнику», что «перемещение осуществлено, что есть средства и умение».

    В ближайшие недели Эстония примет 200 единиц техники и 800 солдат Великобритании.