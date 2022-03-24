Первая насосная станция начала работать на Северо-Крымском канале

Первая насосная станция (НС-1) начала перекачку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет по водному хозяйству республики.

По данным ИА Nation News, была разрушена дамба на Днепре, построенная Украиной в Херсонской области. Вода заполнила канал до НС-1.

«Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции — второй подъем», — рассказал глава комитета Альберт Кангиев.