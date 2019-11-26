Первая леди Украины выставила на аукцион одно из своих платьев

По словам первой леди Украины, торги состоятся во время благотворительного гала-ужина, который устроит организация Tabletochki. Она помогает детям, страдающим от онкологических заболеваний. Отмечается, что супруга президента приурочила свой жест с платьем ко Всемирному дню сострадания, который отмечается ежегодно по всему миру 28 ноября.