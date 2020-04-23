Первая леди США появилась на публике впервые за месяц
Впервые более чем за месяц супруга президента США Мелания Трамп появилась на публике, передает «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
По данным издания, первая леди США вместе со своим супругом Дональдом Трампом приняла участие в церемонии посадки деревьев в честь Дня Земли. Супружеская чета посадила на южной лужайке Белого дома клен.
Кроме Трампа и Мелании на церемонии присутствовал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс вместе со своей женой. Уточняется, что обе пары были без индивидуальных средств защиты и не соблюдали необходимую дистанцию.
Журналисты обратили внимание, что это первое с 10 марта появление Мелании на публике. Все это время она поддерживала связь с обществом через Twitter, где публиковала видеообращения. В основном они были посвящены коронавирусной инфекции. И у Трампа, и у первой леди США тест на коронавирус показал отрицательный результат.