Первая леди США появилась на публике впервые за месяц

По данным издания, первая леди США вместе со своим супругом Дональдом Трампом приняла участие в церемонии посадки деревьев в честь Дня Земли. Супружеская чета посадила на южной лужайке Белого дома клен.

Кроме Трампа и Мелании на церемонии присутствовал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс вместе со своей женой. Уточняется, что обе пары были без индивидуальных средств защиты и не соблюдали необходимую дистанцию.

Журналисты обратили внимание, что это первое с 10 марта появление Мелании на публике. Все это время она поддерживала связь с обществом через Twitter, где публиковала видеообращения. В основном они были посвящены коронавирусной инфекции. И у Трампа, и у первой леди США тест на коронавирус показал отрицательный результат.