Первая компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

Американская буровая компания Whiting Petroleum Corp стала первой жертвой нефтяного кризиса. Руководство объявило о банкротстве и рассказало о планах защиты от кредиторов.

Как пишет Dow Jones, основной причиной банкротства Whiting Petroleum Corp назвала низкие цены на газ и нефть, пандемию коронавируса и прекращение действия сделки ОПЕК+.

Всего компания планирует рефинансировать более 2,2 миллиарда доллара своих долгов путем замены его на 97% акций предприятия. Банкротство в США — это снижение долговой нагрузки, а не прекращение существования предприятия. Whiting Petroleum Corp — это крупная компания, которая занимается гидроразрывом пласта для последующей добычи сланцевой нефти.

В начале марта страны-участницы OPEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Сейчас на рынке переизбыток нефти. Из-за этого черное золото обесценилось и начало резко падать в цене. Негативно на ситуацию с нефтью повлияла и пандемия коронавируса — потребность нефти в мире резко сократилась. По мнению экспертов, один из дальнейших сценариев развития событий на нефтяном рынке — это расширение сделки ОПЕК+ с участием Соединенных Штатов.