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    03 марта 2022, 16:09

    Первая колонна с гуманитарным грузом вошла в Мелитополь

    Максим Зинкин

    Российская колонна с гуманитарным грузом прибыла в Мелитополь, об этом в Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц.

    Вооруженные силы РФ уже 26 февраля взяли Мелитополь под свой полный контроль.

    Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнув, что задачи России на Украине будут выполнены в любом случае.