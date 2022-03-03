Первая колонна с гуманитарным грузом вошла в Мелитополь

Российская колонна с гуманитарным грузом прибыла в Мелитополь, об этом в Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц.

Вооруженные силы РФ уже 26 февраля взяли Мелитополь под свой полный контроль.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнув, что задачи России на Украине будут выполнены в любом случае.