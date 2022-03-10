«Первая и единственная». Спецоперации на Украине предрекли войти в историю

Российская специальная операция на Украине идет по плану, военные руководствуются главным принципом — сохранить жизни солдатам. Об этом в беседе с «360» сообщил военный журналист Алексей Борзенко.

«Эта операция уже вошла в историю всех мировых операций и XX, и XXI века. Почему? Потому что это первая и единственная операция, в которой щадится мирное население. Пройдет время, и украинцы поймут, что им сохранили города, им сохранили жизнь, и, по сути дела, операция проходит практически хирургически точно», — сказал журналист.

Он отметил, что народные милиции ДНР и ЛНР оттянули на себя основные силы украинской армии, которая собиралась выступать на Донецк.

«А тем временем южная группировка спокойно выполняла поставленные задачи и практически взяла весь юг Украины. Здесь особенность заключается в том, что не берутся города — то есть город окружается, армия идет дальше, она берет узловые точки, контролирует дороги, и все идет по плану», — пояснил Борзенко.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявил «360», что Россия могла бы взять Киев за четыре дня, если бы действовала так же жестоко, как США, которые уничтожают и сметают все живое на пути.