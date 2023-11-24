Мир 24 ноября 2023, 18:33 Первая группа из 13 заложников выдвинулась к КПП «Рафах» на машинах скорой помощи Times of Israel: группа из 13 заложников выдвинулась к КПП «Рафах» Abed Rahim Khatib / Global Look Press

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Группа из 13 израильских заложников направилась к КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта для выезда из палестинского анклава. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Times of Israel.

Первую группу заложников сопровождают сотрудники Международного комитета Красного Креста. Люди передвигаются на машинах скорой помощи, указал источник израильского издания.

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Днем ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия еще как минимум на два месяца, как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС.

«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — указал он.

Соглашение о перемирии в секторе Газа предусматривает два этапа. На первом из них стороны должны прекратить огонь на четыре дня. За этот промежуток времени ХАМАС обязан освободить 50 заложников группами по 12–13 человек. Израильская сторона должна выпустить 150 палестинских заключенных.

На втором этапе Израиль освободит еще до 150 палестинцев при условии, что сектор Газа покинут еще до 50 заложников.