«Первая фаза третьей мировой». Целью Байдена назвали устранение режима Путина
Военный деятель Сивков назвал озвученные Байденом цели признаком мировой войны
Сейчас мы можем рассматривать нынешний период как первую фазу третьей мировой войны, считает военный и общественный деятель Константин Сивков. По его словам, сегодня в схватке сошлись западная и евразийская цивилизации.
«Фактически, в настоящее время, мы можем рассматривать этот нынешний период, как первую фазу третьей мировой войны, полноценной третьей мировой войны, ведь сегодня в схватке сошлись западная цивилизация, где главной осью являются Лондон, Вашингтон, против <…> евразийской цивилизации, где главной осью <…> являются Минск, Москва», — отметил Сивков в эфире «360».
Признаком любой мировой войны, как объяснил Сивков, является то, что в ней вступают в сражения ведущие глобальные центры силы.
«Отличительным признаком является решительность цели, а цели однозначные, провозглашены [президентом США] Байденом. Это устранение действующего режима нашего президента, а в скобках читайте уничтожение нашей страны», — отметил он.
На этом фоне введенные санкции имеют неограниченный характер с полным пренебрежением всеми договорными нормами международного права, существовавшего в мирное время, считает Сивков.
Ранее Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже спецпредставитель Белого дома объяснил, что Байден неправильно выразился и смена руководства России не подразумевалась. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания со стороны главы Белого дома являются весьма тревожными.