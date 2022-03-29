«Первая фаза третьей мировой». Целью Байдена назвали устранение режима Путина

Сейчас мы можем рассматривать нынешний период как первую фазу третьей мировой войны, считает военный и общественный деятель Константин Сивков. По его словам, сегодня в схватке сошлись западная и евразийская цивилизации.

«Фактически, в настоящее время, мы можем рассматривать этот нынешний период, как первую фазу третьей мировой войны, полноценной третьей мировой войны, ведь сегодня в схватке сошлись западная цивилизация, где главной осью являются Лондон, Вашингтон, против <…> евразийской цивилизации, где главной осью <…> являются Минск, Москва», — отметил Сивков в эфире «360».

Признаком любой мировой войны, как объяснил Сивков, является то, что в ней вступают в сражения ведущие глобальные центры силы.

«Отличительным признаком является решительность цели, а цели однозначные, провозглашены [президентом США] Байденом. Это устранение действующего режима нашего президента, а в скобках читайте уничтожение нашей страны», — отметил он.

На этом фоне введенные санкции имеют неограниченный характер с полным пренебрежением всеми договорными нормами международного права, существовавшего в мирное время, считает Сивков.

Ранее Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже спецпредставитель Белого дома объяснил, что Байден неправильно выразился и смена руководства России не подразумевалась. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания со стороны главы Белого дома являются весьма тревожными.