Самолет приземлился около 21:25 в воскресенье, 29 декабря.

Родственники и близкие освобожденных ожидали борт возле взлетной полосы. Рядом с ними находились журналисты и официальные лица во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Самое главное — люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в „нормандском формате“, выполнена», — сказал Зеленский на брифинге в аэропорту. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам украинского лидера, освобожден 81 человек, 76 человек сейчас находятся на Украине, на контролируемой части Украины. Зеленский добавил, что шестеро человек «остались на временно оккупированных территориях».

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В воскресенье, 29 декабря, под Горловкой завершился первый, начиная с 2017 года, обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины свыше 80 человек.

В прошлый раз крупный обмен пленными прошел 27 декабря 2017 года. Тогда 74 силовика вернулись на Украину, ДНР и ЛНР в свою очередь получили 306 ополченцев.