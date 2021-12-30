Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Путина и Байдена

Шаманы и целители в Перу собрались, попросив Пачамаму (Мать-Землю), чтобы 2022-й стал годом окончания пандемии. В ритуале они использовали портреты мировых лидеров, в том числе президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передал France 24.

Перуанские шаманы провели мистический ритуал с подношением божеству Пачамаме, чтобы пандемия закончилась в новом году и люди снова зажили спокойно, как раньше. Участники обряда нарисовали на земле круг с числом 2022 из семян и лепестков и вылили на алтарь напиток южноамериканских индейцев чича.

Шаманы использовали портреты политиков, среди которых, помимо Путина и Байдена, были глава Украины Владимир Зеленский, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и действующий глава Чили Себастьян Пиньер. Портреты лидеров используют, когда просят духов о мире и прекращении конфликтов.

По шаманскими предсказаниям, никакого вторжения России на Украину не будет, потому что РФ договорится с США, с которыми наладит диалог, сообщил шаман Вальтер Аларкон.

Ранее Белый дом анонсировал переговоры Путина и Байдена, которые начнутся около полуночи. Одной из тем разговора станет украинский кризис.