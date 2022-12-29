Мир 29 декабря 2022, 11:36 Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине Reuters: шаманы в Перу ожидают окончание конфликта на Украине к августу 2023 года РИА «Новости»

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Перуанские шаманы предсказали, что мирное соглашение Украины и России будет достигнуто к августу 2023 года. Об этом рассказали журналисты агентства Reuters.

По их словам, предсказание пришло к шаманам 28 декабря, во время совершения новогоднего ритуала. Его провели на холме Сан-Кристобаль, в столице Перу — Лиме.

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«Будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы», — отметили шаманы.

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Они не уточнили, кто будет виновником усиления конфликта. Однако шаманы сказали, что в итоге все придет к мирному соглашению между противостоящими странами.

Также участники обряда узнали и о других событиях, которые произойдут в 2023 году в разных частях света. Шаманы предсказали сильное землетрясение «в северной части Америки, возможно в США», а также другие климатические бедствия и трагедии. Места, в которых произойдут эти неприятные события, участники обряда не уточнили.