Перстень Коби Брайанта за победу в NВА продали за $206 тысяч

Чемпионский перстень пятикратного чемпиона NВА баскетболиста Коби Брайанта ушел с молотка за 206 тысяч долларов. Спортсмен трагически погиб в январе 2020 года.

Как сообщило TMZ, два чемпионских перстня игрок подарил родителям после получения первого титула NВА с «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1999/2000. Его мама позже пыталась продать перстень и другие вещи, но баскетболист был против и пытался пресечь это через суд. Однако в итоге Брайант дал свое согласие. На продажу выставили шесть его вещей. В списке были и те самые перстни. Их в 2013 году приобрел частный коллекционер за 280 тысяч долларов.

Этот человек сейчас выставил на аукцион один из перстней. Его удалось продать за 206 тысяч долларов. Второе призовое кольцо тоже скоро уйдет с молотка.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолет потерпел крушение в калифорнийском Калабасасе. На борту также были его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Никто не выжил.

У баскетболиста осталось трое детей. Его вдова, Ванесса Брайант, недавно нашла ранее неизвестное письмо погибшего супруга. Однако его содержание она предпочла не раскрывать.