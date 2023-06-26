Мир 26 июня 2023, 04:03 Перспективы вступления Украины в ЕС оценили в Европарламенте Депутат Европарламента Синчич: Украина не сможет вступить в Евросоюз РИА «Новости»

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Представитель делегации Европарламента по связям с Россией от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что Украина не станет членом Евросоюза после завершения конфликта. В интервью «Известиям» он отметил, что ВСУ проиграют на поле боя.

«Украина не войдет в ЕС до окончания [конфликта]. Но, скорее всего, этого никогда не произойдет, потому что Украина не может выиграть и будет нейтральной или вообще перестанет существовать», — сказал он.

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По словам Синчича, до президентства Владимира Зеленского Украина стала слишком коррумпированной страной, чтобы соответствовать европейским стандартам. При этом киевский режим хочет вступить в ЕС из-за политических соображений.

Также евродепутат выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию, какое бы оружие ей не отправлял Запад. К тому же, напомнил Синчич, Евросоюз и НАТО не станут отправлять свои войска на Украину. Европейские лидеры понимают, что их армии слишком слабы и не имеют в оснащении достаточного количества техники. После провала контрнаступления ВСУ, Брюсселю придется пересмотреть свою политику.