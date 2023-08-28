Мир 28 августа 2023, 13:29 Перспективы возобновления зерновой сделки оценили в Кремле Песков заявил, что судьба зерновой сделки зависит от выполнения условий России РИА «Новости»

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Перспектива возобновления зернового соглашения зависит от выполнения обещаний перед Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Перспективы возобновления зерновой сделки зависят от выполнения обещаний перед Россией. На действиях, а не на словах. То есть выполнения всех обязательств перед российской стороной», — заявил Песков.

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Он отметил, что российский флот с момента прекращения зернового соглашения мониторит движение судов, которые выходят в Черное море.

Также представитель Кремля отметил, что на данный момент нет договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Катара и Турции.

Зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Президент России Владимир Путин заявлял, что страна вернется к ней только в случае полного выполнения всех обязательств перед ней со стороны западных государств.

Американские СМИ сообщали о больших убытках украинских фермеров после прекращения зерновой сделки.