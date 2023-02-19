Мир 19 февраля 2023, 10:35 Перспективы Украины по вступлению в НАТО поставили под сомнение Журналист Bloomberg Брэндс: Украина не сможет вступить в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина не станет частью НАТО в ближайшем будущем, так как у нее есть территориальные споры с соседними странами. Об этом в материале для агентства Bloomberg написал обозреватель Хал Брэндс.

По его мнению, альянс рассматривает два сценария будущего Украины. Первый подразумевает членство страны в военном сообществе, однако сделать это невозможно из-за нынешнего кодекса НАТО.

Реклама

«Жестокая ирония заключается в том, что всего лишь одно условие мешает Украине вступить в альянс», — написал журналист.

Реклама

Согласно второму сценарию, НАТО продолжит оказывать Украине военную и техническую поддержку, но также без вступления в альянс.

«Украинская экономика почти полностью разрушена, восстанавливать ее придется Западу. Завершение боевых действий лишь обозначит начало выполнения западными странами своих финансовых обязательств перед Украиной», — добавил Брэндс.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что страна надеется получить приглашение в альянс уже на ближайшем саммите в Латвии в июне.