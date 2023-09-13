Мир 13 сентября 2023, 19:27 Перспективы мирных переговоров по Украине оценили в ООН Гутерриш заявил о желании стать посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключил возможность стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но «до этого еще далеко». Его слова привел ТАСС.

«Я был бы рад иметь шанс быть посредником для проведения мирных переговоров, но я думаю, мы далеки от того, чтобы это было возможным», — сказал Гутерриш.

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На вопрос, может ли присутствие лидеров стран в кулуарах ООН на неделе высокого уровня повлиять на ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, генсек международной организации ответил, что сейчас ситуация далека от мирных переговоров. При этом Гутерриш напомнил, что ООН продолжает настаивать на мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что с самого начала проведения спецоперации Россия выражала готовность к переговорам с Украиной. По его словам, обсуждение дипломатического выхода из конфликта нужно начать с признания киевским режимом новых реалий, появившихся в марте 2022 года.