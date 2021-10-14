Перспективы для улучшения отношений с США после визита Нуланд не увидели в РФ

Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко прокомментировал визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. По его словам, это событие не стоит расценивать как первый шаг к стабилизации двусторонних отношений между Россией и США. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-конференцию в медиацентре «Патриот».

«Это будет негативная стабильность, просто непонятно, зачем американцам делать уступки? Если снижать давление, то наверное, это будут хорошие новости, но это не самое главное. Пока они не будут делать ничего такого, что показалось бы интересным», — сказал он.

Экономист добавил, что Вашингтон вряд ли решится дальше ухудшать отношения с Москвой. Сильное давление на Россию может спровоцировать власти полностью отвернуться от Запада и начать создавать свой собственный мир.