Перспективы для отмены крымских санкций увидели в России

Ситуация в европейских странах складывается таким образом, что санкции против Крыма могут скоро отменить. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что страны и так продлевали санкции неохотно, а пандемия эту тенденцию усилила.

«Ряд стран Евросоюза, как минимум Италия, с большой неохотой участвуют в принятии подобных консенсусных решений, направленных против России, и пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций не за горами», — сказал Александр Молохов РИА «Новости».

Европейские экономические санкции истекают 31 июля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Европейскому совету провести обсуждение, прежде чем продлевать санкции на полгода, и избегать автоматических действий.

Ограничения включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг. Европейским судам запрещено заходить в порты Крыма, за исключением экстренных ситуаций.

Кроме того, ЕС запрещает сотрудничать с некоторыми российскими государственными компаниями нефтяного, оборонного и финансового секторов. Есть и персональные санкции, черный список граждан, которым запрещен въезд в Евросоюз.

Санкции были введены после того, как Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года.